GoogleとSpaceXが、AI向けの計算処理を地球の外へ持ち出す「宇宙データセンター」の構築に向けて協議しているとThe Wall Street Journalが報じました。協議の対象は、Googleが進める宇宙データセンター構想にSpaceXの打ち上げ能力を活用するという点についてで、記事作成時点では正式な契約発表はなく、関係者の話として報じられています。SpaceX and Google Are in Talks to Launch Data Centers in Orbit - WSJhttps://www.wsj.c