2026年4月期の軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2026年4月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】2024年5月期以来の首位に就いた好調の要因？『スズキ・スペーシア・ギア』全24枚2026年4月期軽自動車通称名別新車販売トップ101位スズキ・スペーシア：1万3546台2位ホンダN-BOX：1万2659台3位ダイハツ・タント：8516台4位ダイハツ・ムーヴ：8353台5位スズキ・