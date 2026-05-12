2027年1月、子ども向けの非課税投資制度「こどもNISA」がスタートする予定です。最大600万円まで非課税で運用できるこの制度、教育費の準備にどう活用すればいいのでしょうか。 本記事では、基本的な仕組みから、すでに新NISAで貯めている方を含めた具体的な使い方まで解説します。 「こどもNISA」とは、どういう制度？ こどもNISAは、現行NISAのつみたて投資枠の「こども版」と思っていただくと分かりやす