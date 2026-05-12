皮脂によるベタつきが気になるのに、肌の内側は乾いているように感じる・・・そんな肌状態のとき、スキンケア選びで悩む方は少なくありません。5月9日（土）に発売されたばかりの「トワニーアンドミー アクアジュレハグ〈薬用クリーム〉 医薬部外品」は、そんな肌に寄り添う、油分レス感触の水感クリームです。ぷるぷるとしたジェルクリームが肌の上でみずみずしくほぐれ、負担感のない心地よいうるおいを与えてくれます。■ニキビ