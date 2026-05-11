シカゴの放送局レポーターが紹介した驚愕の数値ホワイトソックスの村上宗隆内野手らの驚異的な本塁打ペースが、米国の野球ファンを驚かせている。チームの主力3人で放った本塁打数が、MLBの複数球団のチーム総数を上回っており、総年俸でメジャートップを誇る“金満球団”をも凌駕する破壊力に「信じられない数値」と驚きの声が上がっている。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」でレポーターを務めるチャック・ガーフ