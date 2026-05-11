高知市の南海中学校の生徒が修学旅行中に犠牲となった紫雲丸遭難事故から71年が経ち、 5月11日学校で追悼式が行われました。1955年5月11日、高松港を出発した宇高連絡船「紫雲丸」が瀬戸内海で貨物船と衝突し、船に乗っていた南海中学校の生徒28人を含む168人が犠牲となりました。事故から71年となり5月11日、高知市の南海中学校で追悼式が行われ、遺族など約220人が参列しました。式では南海中学校の廣瀬啓二校長が「事故について