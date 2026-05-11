ファミリーマート（東京都港区）が、人気ラーメン店「博多一風堂」や人気うどん店「香川一福」が監修した「博多一風堂監修冷し赤丸とんこつまぜそば」と「香川一福監修冷し明太クリームうどん」を5月12日に販売開始します。【写真】すず鬼＆麺屋こころ監修の“冷し麺”もおいしそう！定番“冷し麺”も「博多一風堂監修冷し赤丸とんこつまぜそば」は、コクとうまみが効いた豚骨スープと、「赤味噌（みそ）」が味の決め手