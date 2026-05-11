ファミリーマート（東京都港区）が、人気ラーメン店「博多一風堂」や人気うどん店「香川一福」が監修した「博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば」と「香川一福監修 冷し明太クリームうどん」を5月12日に販売開始します。

【写真】すず鬼＆麺屋こころ監修の“冷し麺”もおいしそう！ 定番“冷し麺”も

「博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば」は、コクとうまみが効いた豚骨スープと、「赤味噌（みそ）」が味の決め手のとんこつまぜそばです。チャーシューやキクラゲ、青ネギ、モヤシラー油あえ、高菜がトッピング。価格は598円（以下、税込み）。

一方の「香川一福監修 冷し明太クリームうどん」は、うまみとコクがある明太クリームとモチっと食感のうどんを組み合わせた一品で、相性のよいノリも使用。価格は550円。

同月19日に、人気ラーメン店「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」が監修した「すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば」（698円）、人気店「麺屋こころ」監修の「麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん」（550円）も新登場します。

その他、夏定番の「冷し中華」（578円）をはじめ、「冷したぬきうどん」（430円）、「冷しぶっかけうどん」（430円）、「三種具材の冷しうどん」（399円）、「冷しとろろそば」（548円）も順次、販売を開始します。