鷹の元エース・攝津正さんが伝授…コントロールを安定させる重心の取り方投手にとって、安定したコントロールは“永遠の課題”といえる。ボールが暴れる原因の1つに、投球時の下半身の使い方が不安定なことが挙げられる。2009年に新人王、2012年に沢村賞に輝くなどソフトバンクで活躍した右腕・攝津正氏は、安定した投球フォームを生み出す重心バランスの取り方を紹介している。鍵を握るのは、前足を上げる“きっかけ”と接地の