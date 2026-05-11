球団発表楽天、巨人でプレーしたオコエ瑠偉外野手がメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースに入団することが決まった。10日（日本時間11日）に球団公式インスタグラムで発表された。「日出る国からキンタナローへ。打線にさらなるパワーを加えるべく、オコエ瑠偉選手が入団！タイガースへようこそ！」と発表された。オコエは2月にメキシカンリーグのメンテレイ・サルタンズへ入団したが、公式戦はわずか2試合出場に終わ