元楽天・土谷鉄平氏は中1で左打者転向…きっかけはイチロー氏の日本記録プロ野球で首位打者を獲得するほどの選手でも、左打者への転向は簡単ではなかった。元楽天の土谷鉄平さんは中学1年生の時、当時オリックスでプレーしていたイチロー氏（現マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）に憧れて左打者を志した。しかし、練習試合でクリーンヒットを放つまで1年を要するほど、思い通りにバットを振れるようになるまで時