ブレーブス戦【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場する。現在9試合ノーアーチ。久々の一打は飛び出すか。大谷は前日の同戦で第4打席で左前打をマーク。3試合連続安打としていたが、チームは2-7で敗れていた。昨年月間MVPを受賞した5月だが、今季はまだ本塁打なしとなっている。ドジャースは5連勝中