今季は8先発で4勝2敗、防御率2.28カブスは8日（日本時間9日）から敵地でのレンジャーズ3連戦に臨んでいる。9日（同10日）の試合前、今永昇太投手の“粋な対応”が話題に。米ファンを虜にしている。シカゴ放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」の公式X（旧ツイッター）が試合前のベンチの映像を公開した。「ショウタは最高に優しい。彼は今日、ファンのためにたくさんのサインに応じてくれた」と綴り、母の日仕様のピンクの