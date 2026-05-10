今季は8先発で4勝2敗、防御率2.28

カブスは8日（日本時間9日）から敵地でのレンジャーズ3連戦に臨んでいる。9日（同10日）の試合前、今永昇太投手の“粋な対応”が話題に。米ファンを虜にしている。

シカゴ放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」の公式X（旧ツイッター）が試合前のベンチの映像を公開した。「ショウタは最高に優しい。彼は今日、ファンのためにたくさんのサインに応じてくれた」と綴り、母の日仕様のピンクのグラブの中にあるボールにサインを書き、スタッフに渡している様子を投稿した。

今永はレンジャーズ戦での先発が予定されていないものの、ファンのための行動に「彼は謙虚で優しい。それがショウタだよ」「早く契約延長して」「ショウタ・イマナガはみんな愛される男だ！」「大好きだ」「彼は本当に素晴らしい」「最高だ」と感動と感謝の声が寄せられた。

今永は昨オフにFAとなり、カブスのクオリファイング・オファーを受諾して単年契約で残留した。今季は開幕から好調を維持し、8先発して4勝2敗、防御率2.28、奪三振率10.78をマークしている。（Full-Count編集部）