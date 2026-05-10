こどもたちに地域防災を学んでもらおうと、土佐市では初めてとなる「少年消防クラブ」が設立され、5月10日に結成式が行われました。■土佐市少年消防クラブ 矢野蒼空人キャプテン「僕たち私たちは土佐市少年消防クラブの一員として防火･防災について学び、正しい知識と力を身につけます」土佐市少年消防クラブは地域防災の担い手を育てていくため、4月1日に土佐市では初めて結成されたものです。5月10日に土佐市役所でおこなわれた