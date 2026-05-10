6年連続で2桁本塁打を記録■阪神 ー DeNA（10日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手は10日、甲子園で行われたDeNA戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に4試合ぶりとなる今季10号を放った。リーグ最速で2桁に乗せ、本塁打争いで単独トップに浮上した。自身も6年連続での2桁本塁打クリアとなった。本拠地で快音を響かせた。1-0とリードして迎えた6回だった。石田裕太郎投手がカウント2-1から投じた外角のシンカーを振り抜いた。やや先