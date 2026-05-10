ブレーブス戦で復帰を果たしたスネル【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースのブレイク・スネル投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦で今季初登板を果たした。不運な内野安打3本などもあり、3回5失点（自責4）で負け投手となった。試合後には「もちろんフラストレーションは溜まっている。悔しい結果だ」と振り返った。左肩の疲労で開幕からIL入りしていたスネルは、シーズ