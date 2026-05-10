球団発表西武は10日、高橋光成投手が海外フリーエージェント（FA）権を取得したと発表した。高橋は2014年ドラフト1位で西武入り。2022年に自己最多12勝、防御率2.20の好成績を残した。2024年に0勝11敗と苦戦したが、昨季は8勝9敗、防御率3.04。昨オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指したが、今年1月にチーム残留を発表した。今季はここまで6試合登板で4勝2敗、防御率0.84。球団を通じて、「このたび海外