ベナブル監督「一人の人間としても驚くべき存在だ」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、クラブハウスに新たな風を吹かせている。ウィル・ベナブル監督は9日（日本時間10日）の本拠地・マリナーズ戦前に取材に応じ、日本から来た若き主砲が見せるリーダーシップと周囲を惹きつける人間性を称えた。村上の魅力は圧倒的なパンチ力だけでない。日本から海を渡った若武者は、その立ち振る舞いによって瞬く間にチームに溶け込んで