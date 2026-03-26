[5.9 U17アジア杯GL第2節 日本 2-1 中国 ジェッダ]U-17日本代表は9日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の第2戦でU-17中国代表と対戦し、MF北原槙(FC東京)の勝ち越しゴールなどで2-1と勝利を収めた。この試合の日本は前節に続いて3-4-2-1の布陣で、GKに大下幸誠(鹿島ユース)、DFに元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、倉橋幸暉(鹿島ユース)、竹内悠三(名古屋U18)、中盤中央に星宗介(尚志高)と藤本祥輝(G大阪ユース)、右サイドに長南開