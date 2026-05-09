村上、3試合ぶりの一発は衝撃の逆方向弾【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で15号ソロを放った。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に並ぶ両リーグトップとなる一発で、前人未到の記録を打ち立てた。逆方向へ放った衝撃弾に敵軍放送席からも驚嘆の声が上がった。初回の第1打席で3試合ぶりのアーチをかけた。右