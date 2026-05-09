楽天の大内誠弥は8回無失点で今季2勝目9日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。西武は7-1で中日に勝利。先発のアラン・ワイナンス投手は、7回3安打11奪三振1失点（自責点0）の快投を見せた。打線は5回、2死満塁から中村剛也内野手が3号満塁弾を放ち勝ち越した。ワイナンスは17.2イニング連続で自責点0を継続している。楽天は6-0でヤクルトに勝利した。先発の大内誠弥投手は、8回107球3安打無失点の力投で今