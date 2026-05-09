広島がヤクルトに敗れた■中日 4ー2 巨人（9日・バンテリンドーム）中日は9日、バンテリンドームで行われた巨人戦に勝利した。先発・大野雄大投手が7回を無失点の好投で、田中将大投手との“同級生対決”を制した。5回には田中幹也内野手による“好走塁”で追加点を奪い、巨人に2連勝。広島がヤクルトに敗れたことで、約1か月ぶりに最下位を脱出した。打線は2回、田中将から3つの四球を選び1死満塁とすると、8番の田中幹が右前