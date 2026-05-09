RESCENE 第５世代ガールズグループRESCENE（リセンヌ）が８日、千葉・幕張メッセで５月８日から10日まで開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』のX STAGE（SHOWCASE）に登場。本番前にインタビューに応じ、今回のステージに懸ける思い、最新曲「Runaway」の振付をレクチャーした。人々の心の中に長く残る音楽の香りを届けるという（香りで再び（RE）シーン（SCENE）を思い出す）グループ名の由来を