

RESCENE

第５世代ガールズグループRESCENE（リセンヌ）が８日、千葉・幕張メッセで５月８日から10日まで開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』のX STAGE（SHOWCASE）に登場。本番前にインタビューに応じ、今回のステージに懸ける思い、最新曲「Runaway」の振付をレクチャーした。

人々の心の中に長く残る音楽の香りを届けるという（香りで再び（RE）シーン（SCENE）を思い出す）グループ名の由来を持つRESCENE。

今回の『KCON』に向けて、彼女たちが稽古の課題曲として選んだのは、Wanna Oneの「Energetic」。メンバーのゼナは「一生懸命準備してきたので、ぜひご覧ください」と、力強いパフォーマンスへの自信をのぞかせた。

新曲「Runaway」について、メンバーのメイは「1番と2番でサビの雰囲気を変えて収録しており、後半に向けて弾けるような展開が聴きどころ」と、楽曲の構成美をアピール。また、日本人メンバーのミナミは、タイトル通り「走り出すような振り付け」がポイントであると明かし、ステージ上で見せる疾走感溢れるダンスへの注目を促した。

ウォニは、日本のファンに向けて「2026年、日本での様々な活動を計画中です」と話し、ミナミは「日本のファンの皆さん、いつも遠くから応援してくださりありがとうございます。私たちにもその応援は届いているので、元気を届けられるように頑張りたいと思います。大好きです」と締めくくった。