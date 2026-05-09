田中幹也が先頭で出塁→二盗→走塁妨害で生還■中日 ー 巨人（9日・バンテリンドーム）9日にバンテリンドームで行われた中日-巨人戦で、走塁妨害により得点が認められる珍しいシーンがあった。相手のミスを誘った田中幹也内野手に称賛が送られている。中日1点リードの5回だった。先頭の田中幹が内野安打で出塁すると、相手先発・田中将大投手のモーションを完璧に盗んで二塁を陥れた。犠打で三塁へ進み、打席にはカリステ。ボ