4回にはトラウトの強烈な打球をアウトにした【MLB】Bジェイズ 2ー0 エンゼルス（日本時間9日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場した。バットでは先制の適時打を放っただけでなく、三塁守備でも再三の好守を見せてチームの勝利に大きく貢献した。攻守にわたる躍動に対し、指揮官は守備力の高さを絶賛した。まずはバットで結果を残した。