三好市で8日、小学生が地域の人たちと一緒に田植えを体験しました。田植えを体験したのは三好市池田町の白地小学校の5年生の児童5人です。小学校では毎年、授業の一環として地域の人達と一緒に田植えを行っています。約2アールの田んぼに一列に並んだ児童たちは苗を1つ1つ丁寧に植えていきました。中には田んぼに入るのが初めての児童もいて、慣れない泥の感触に戸惑う様子も見られましたが、地域の人たちに教えてもらいなが