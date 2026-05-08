今年50周年を迎えた資さん（福岡県北九州市）が、展開するうどんチェーン「資さんうどん」の店舗で「大感謝祭」を5月14日午前9時から期間限定で実施します。店舗で「資さん選べるしあわせセット」をオーダーすると、非売品のジャンパーやキャップなど「50周年限定グッズ」が当たる「くじ（大感謝祭スクラッチ）」に挑戦することができます。【画像】Tシャツ、キャップのクオリティーをもっと見る！スクラッチくじの詳細方法も