今年50周年を迎えた資さん（福岡県北九州市）が、展開するうどんチェーン「資さんうどん」の店舗で「大感謝祭」を5月14日午前9時から期間限定で実施します。店舗で「資さん選べるしあわせセット」をオーダーすると、非売品のジャンパーやキャップなど「50周年限定グッズ」が当たる「くじ（大感謝祭スクラッチ）」に挑戦することができます。

【画像】Tシャツ、キャップのクオリティーをもっと見る！ スクラッチくじの詳細方法も！

「50周年限定グッズ」は、1等が「資ジャン」（各店舗1着限定）、2等が「資キャップ」（各店舗2人限定）、3等が「資Tシャツ」（各店舗5人限定）、4等が「資さんてぬぐい」（各店舗10人限定）、5等が「資さん木札キーホルダー 」（各店舗50人限定）、6等が「50円引きクーポン」となっています。

なお、2026年5月1日以降にオープンする新店舗では感謝祭は実施されません。くじは、「資さん満腹セット」「ミニ資セット」「穴子天しあわせセット」が対象外になっています。くじが無くなり次第終了になります。また、「50円引きクーポン」の利用期間は、同年6月1〜30日です。