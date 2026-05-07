女子小学生の全国大会の第14回開催日本野球機構（NPB）と全日本軟式野球連盟は7日、女子小学生の全国大会「NPBガールズトーナメント2026全日本女子学童軟式野球大会」を滋賀県で初開催すると発表した。大会は8月21日から27日までの7日間で行われ、初日は皇子が丘公園体育館で開会式のみを実施。試合は22日からスタートする。予備日は28日となっている。第14回大会となる今大会は、マイネットスタジアム皇子山、新旭球場、今