敵地・アストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間7日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回の右翼線二塁打で6試合26打席ぶりの安打をマークした。待望の一打は3回無死一塁だった。右腕マカラーズJr.の外角スイーパーに食らいついた。右翼線を破る二塁打となり、二、三塁のチャンスに広げた。二