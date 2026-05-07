敵地・アストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間7日・ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回の右翼線二塁打で6試合26打席ぶりの安打をマークした。

待望の一打は3回無死一塁だった。右腕マカラーズJr.の外角スイーパーに食らいついた。右翼線を破る二塁打となり、二、三塁のチャンスに広げた。二塁ベース上では安堵の表情。続くフリーマンの打席では、2つの暴投の間に生還した。

試合前まで4月29日（同30日）の本拠地・マーリンズ戦から自己ワーストの5試合連続無安打。初回先頭は空振り三振に倒れ、25打席連続無安打となっていた。「あまり良い結果だったからと言って過度に喜ぶこともないですし、ヒットが出てないからといって、多分皆さんが思っている以上に悲観してるってこともない。長いシーズン1試合1試合切り替えながら」。4日（同5日）の試合前には屋外でのフリー打撃も敢行。待望の一打へつなげた。

前日5日（同6日）の同戦では今季最長7回を投げて4安打2失点。指名打者としては出場せず、今季3度目の投手専念となった一戦は今季初被弾を含む2発を浴び、今季2敗目を喫した。それでも、防御率0.97とWHIP0.81はメジャートップとなった。

試合前まで、昨季から登板翌日は44打数5安打の打率.114、2本塁打、4打点と結果を出せていなかった。復調の兆しとなるか。（Full-Count編集部）