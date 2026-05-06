ゴールデンウィークをふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュは5月6日も続き、楽しい思い出を胸に帰路につく人たちの姿が多く見られました。「バイバーイ！！」（記者）「JR徳島駅高速バス乗り場です。大きな荷物を持った帰省客が多く並んでいます」混雑がピークを迎えたバス乗り場。徳島を離れる人たちの表情には、少しの疲れと満足感が漂います。なかには、袋いっぱいのお土産を抱え、親族と