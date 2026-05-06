県南、美波町の「日和佐うみがめ博物館カレッタ」には、午前9時の開館とともに多くの観光客が訪れました。ここ2年間は改修工事で休館していたため、カレッタにとっては3年ぶりのゴールデンウィーク。施設によりますと、リニューアル前より人出は増え、期間中約5000人が訪れたということです。（県内から）「かわいい」「凄く迫力があって、大きさが今まで分からなかったんですけど、きょう見てよく分かった」Qリ