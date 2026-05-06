【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYBE × Geffen Recordsによるグローバルタレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#11が5月5日にABEMAで放送された。 ■“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘する 『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュ&