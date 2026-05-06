アサヒ飲料は今年、「おいしい水」ブランドで「生活をラクにする水」をテーマに掲げてミネラルウォーター市場に挑む。4月14日、取材に応じた内田勝大マーケティング本部ウォーター・マーケティング部プロデューサーは「生活をラクにする水を追求することでミネラルウォーターの飲用習慣化を促していくのが戦略骨子」と語る。内田勝大マーケティング本部ウォーター・マーケティング部プロデューサー地層でゆっくりろ過された