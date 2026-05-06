3人組ポップロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴さん（29）が2026年4月30日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。大きなリボンが印象的大森さんは、大きなリボンが印象的な白い衣装姿や自撮りショットなど4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、胸元に大きなリボンがデザインされた白いサテン生地の衣装を着用。カーテンをバックに、アンニュイな表情をみせていた。3枚目では、衣装