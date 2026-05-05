車いすラグビーが舞台の日曜劇場「GIFT」の反響で、パラスポーツに対する注目度が高まっています。こうした中、競技力向上と魅力発信を目指し、大分県内で汗を流す車いすバスケットボールチームを取材しました。 【写真を見る】日曜劇場「GIFT」追い風に車いすバスケに励む22歳新星「バスケは生きがい」パラ五輪3大会知るベテラン支える大分 大分市で活動する社会人車いすバスケチーム「大分