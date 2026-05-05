お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が４月30日、オフィシャルブログを更新。懐かしのロボットアニメ「勇者ライディーン」のおもちゃを購入したことを明かした。 同作は、1975年から1976年にかけて放送された古代ムー帝国の遺産である神秘のロボット「ライディーン」と少年ひびき洸が妖魔帝国に立ち向かう物語。 「勇者ライディーン！」と題してブログを更新した東は、「覚えてる 50代以上しか覚えてないかな」と切り出し、「思わず