東貴博、懐かしのアニメ「勇者ライディーン」のおもちゃ購入
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が４月30日、オフィシャルブログを更新。懐かしのロボットアニメ「勇者ライディーン」のおもちゃを購入したことを明かした。
同作は、1975年から1976年にかけて放送された古代ムー帝国の遺産である神秘のロボット「ライディーン」と少年ひびき洸が妖魔帝国に立ち向かう物語。
「勇者ライディーン！」と題してブログを更新した東は、「覚えてる 50代以上しか覚えてないかな」と切り出し、「思わず買っちゃった」と報告。「何十年ぶりだろう おもちゃ買ったの」と久々の“おもちゃ”購入であることを告白。
鮮やかなカラーリングが印象的なライディーンのフィギュアとともに、「50年前のアニメなのよ」と振り返りつつ、「フェード・イン！我らがヒーロー 箱を開けて大興奮」と喜びをつづった。
また「子どもの頃ウチにあったのよ あんなに大きく感じたのに 大人になると小さく感じる」「兄貴が買ってもらったのかなぁ」と懐かしさをにじませ、「たまらなく懐かしくて 思わず買っちゃった 嬉しい〜 飾ったとこ」と心境を吐露。
この投稿にファンから「日曜日に放送でしたよね？」「昔の事を思い出すと胸がキュンとなります」「残念、知らないやつでした(笑)」や「大人のおもちゃ、いいじゃない」「いくつになってもワクワクは大事」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
同作は、1975年から1976年にかけて放送された古代ムー帝国の遺産である神秘のロボット「ライディーン」と少年ひびき洸が妖魔帝国に立ち向かう物語。
「勇者ライディーン！」と題してブログを更新した東は、「覚えてる 50代以上しか覚えてないかな」と切り出し、「思わず買っちゃった」と報告。「何十年ぶりだろう おもちゃ買ったの」と久々の“おもちゃ”購入であることを告白。
また「子どもの頃ウチにあったのよ あんなに大きく感じたのに 大人になると小さく感じる」「兄貴が買ってもらったのかなぁ」と懐かしさをにじませ、「たまらなく懐かしくて 思わず買っちゃった 嬉しい〜 飾ったとこ」と心境を吐露。
この投稿にファンから「日曜日に放送でしたよね？」「昔の事を思い出すと胸がキュンとなります」「残念、知らないやつでした(笑)」や「大人のおもちゃ、いいじゃない」「いくつになってもワクワクは大事」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。