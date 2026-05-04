【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のMVが、YouTubeにてプレミア公開することが決定。リリースに合わせて、5月6日0時より公開されることが明らかとなった。 ■MV全体の公開を前に、予告映像が公開に いよいよ新曲「パッパパラダイス」のリリースを迎える宇多田ヒカル。5月11日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』への出演が決定しており、パフォーマンス前か