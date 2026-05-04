体の不調を和らげるにはどうすればいいのか。順天堂大学の小林弘幸教授は「原因は自律神経の乱れの可能性がある。まずは朝起きたらコップ一杯の水を飲むことを習慣化してほしい。腸が整えば、自律神経も整う」という――。※本稿は、小林弘幸『科学的に証明された 自律神経を整える習慣』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。■自律神経のカギを握るのは「腸」自律神経を整えられれば、多くの症状が緩和され、生き生き