3日夜、静岡市葵区の県道で道路を横断していた女性が軽自動車にはねられ死亡しました。警察によりますと、3日午後8時半すぎ、静岡市葵区東瀬名町の県道を歩いて横断していた女性が南に向かって走ってきた軽自動車にはねられました。この事故で、近くに住む女性（90）が全身を強く打ち搬送先の病院で死亡が確認されました。車を運転していた41歳の男性にけがはありませんでした。現場には横断歩道がなく、事故当時雨が降っていて暗