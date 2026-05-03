現地時間5月2日、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたケンタッキーダービー（G1・3歳・ダ2000m・18頭立て・1着賞金310万ドル＝約4億9000万円）は、J.オルティス騎乗のゴールデンテンポ（牡3・C.ドゥヴォー）が快勝。2着にレネゲイド、3着にオシェリが入った。勝ちタイムは2:02.27（良）。日本勢では西村淳也騎乗のダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）が5着に健闘。レースでは好スタートからハナの後ろにつけ、1コー