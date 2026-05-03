現地時間5月2日、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたケンタッキーダービー（G1・3歳・ダ2000m・18頭立て・1着賞金310万ドル＝約4億9000万円）は、J.オルティス騎乗のゴールデンテンポ（牡3・C.ドゥヴォー）が快勝。2着にレネゲイド、3着にオシェリが入った。勝ちタイムは2:02.27（良）。

日本勢では西村淳也騎乗のダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）が5着に健闘。レースでは好スタートからハナの後ろにつけ、1コーナーでは逃げ馬の直後を確保。道中でスムーズに2番手へ押し上げ、リズム良く運ぶと、4コーナーでは先頭で直線へ。直線半ばでは押し切るかという場面を作ったが、あと100m付近で脚色が鈍り、惜しくも後退。それでも見せ場十分の内容で能力の高さを示した。

ケンタッキーダービー・ゴールデンテンポとJ.オルティス騎手

西村淳也騎手は「結果は本当に悔しいですね。手応えよく直線を迎えられましたし、押し切れるかなと思ったんですけど。でもバーボンもしっかり能力を発揮してくれましたしね。でも悔しいですね。初めての海外遠征ですけど、本当に関係者の方がすごい努力してくれて、いい状態でしたし、その努力を結果で返したかったですけど、申し訳ないです」と無念の表情。

「スタートしてハナの後ろ、1コーナーでは逃げ馬の後ろを取れて、ペースも落ちて、いい感じで息も入ってくれました。向こう正面でスムーズに2番手に出せて、いいリズムでは走れたんですけど、結果だけが悔しいですね。負けたので充実感はないですけど、でも本当に関係者がいっぱい努力してくれましたし、僕も一生懸命乗りましたし、バーボンも一生懸命頑張ってくれました」とレース内容を振り返り、「またこの舞台に戻ってきたいと思いますね。バーボンは本当にすごい能力がありますから、それに追いつけるジョッキーになりたいです」と前を向いた。

なお、坂井瑠星騎乗のワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）は好位から運ぶも伸びを欠き、8着に敗れている。

【全着順】

1着 ゴールデンテンポ

2着 レネゲイド

3着 オシェリ

4着 チーフワラビー

5着 ダノンバーボン（日）西村淳也

6着 インクレディボルト

7着 コマンドメント

8着 ワンダーディーン（日）坂井瑠星

9着 ソーハッピー

10着 エマージングマーケット

11着 ファーザーアドゥ

12着 ポテンテ

13着 シックススピード

14着 ロブスタ

15着 アルバス

16着 イントレピド

17着 リトマステスト

18着 パブロヴィアン

出走取消 ライトトゥパーティー

出走取消 ザプーマ

出走取消 サイレントタクティック

出走取消 フルエフォート

出走取消 グレートホワイト

出走取消 コロナデオーロ