福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会は、2026年4月1日より開催する観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下ふくしまDC）にあわせ、福島ゆかりのロックバンド・サンボマスターにテーマソングの制作を依頼。書き下ろし楽曲「またあえるかな」が完成した。楽曲は2026年3月23日にリリースされるるとともに、同日にキャンペーンCMとコラボレーションミュージックビデオ（以下、MV）を公開した。