【グラニフ：怪獣８号】 5月12日 発売 先行予約期間：5月1日0時～5月11日23時59分（公式オンラインストア） グラニフは、「怪獣８号」とコラボレーションしたコレクションを5月12日に発売する。 本コレクションは、「怪獣８号」より市川レノや四ノ宮キコルなどの日本防衛隊のキャラクターをモチーフにしたアイテムが展開。パーカー、Tシャ