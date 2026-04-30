ホットプレートで手軽につくれる、休日にうれしいメニューを紹介します。身近な材料でパパッと完成し、準備も後片付けもラクなのがポイント。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、「ホットプレートオムそば」を教えてもらいました。ソースの香りとふんわり卵がたまらない！ホットプレートレシピウインナーとキャベツ、モヤシで手軽につくれる「ホットプレートオムそば」。子どもも食べやすい味で、満足感もしっかり。家族や友人と