記事ポイントクリーブウェアが2026年4月1日に「AI戦略室」を新設社内教育の標準化・研究開発・外販の3本柱で活動を展開2026年末までに生成AI導入支援コンサルティングの提案を開始予定大阪のシステム開発企業・クリーブウェアが、2026年4月1日に新組織「AI戦略室」を設立した。生成AIを全社員の標準スキルとして定着させ、蓄積したノウハウを外部企業への支援事業として展開する構想。 クリーブウェア「AI戦略室」新設 &